- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر قصي خولي يوجه رسالة إلى هيفاء وهبي (صورة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رد الفنان السوري، قصي خولي، على إشادة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإدائه في التمثيل، بعد أن كشفت أنه من أكثر الفنانين الذين تحرص على متابعتهم خلال الفترة الأخيرة.
ونشر قصي خولي، صورة لهيفاء وهبي عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" ووجه لها رسالة شكر على حديثها عنه.
وعلق قصي خولي قائلاً: "النجمة هيفاء وهبي اتمنى لك التوفيق والتألق الدائم شكرا على كلامك واهتمامك.. بكبر فيك تحياتي".
رسالة قصي خولي لـ هيفاء وهبي جاءت بعد أن أشادت به وقالت إنها تحب متابعته وتحب طريقة تمثيله معتبرة أنه يقدم صورة الممثل السوري بطريقة مميزة.
وأكدت هيفاء وهبي إنها تحب جميع الأعمال السورية والفنانين وتتابع كل المسلسلات السورية التي تعرض.
وعلقت قائلة: "طبعاً الأستاذ قصي من الممثلين الي بيقدمو صورة الفنان السوري بطريقة حلوة كثير"، وأضافت الفنانة اللبنانية: "أنا بحب العمل الحلو.. أنا كثبر بيعجبني تمثيلو".
وأشارت الى أن الفنان السوري قصي خولي، هو الفنان الذي تحرص على عدم تفويت عمل له دون مشاهدته معبرة عن حبها وإعجابها به.
وعلقت قائلة: "طبعاً الأستاذ قصي من الممثلين الي بيقدمو صورة الفنان السوري بطريقة حلوة كثير"، وأضافت الفنانة اللبنانية: "أنا بحب العمل الحلو.. أنا كثبر بيعجبني تمثيلو".