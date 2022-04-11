قصي خولي يوجه رسالة إلى هيفاء وهبي (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - رد الفنان السوري، قصي خولي، على إشادة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بإدائه في التمثيل، بعد أن كشفت أنه من أكثر الفنانين الذين تحرص على متابعتهم خلال الفترة الأخيرة.



ونشر قصي خولي، صورة لهيفاء وهبي عبر خاصية ستوري على حسابه الشخصي على تطبيق "إنستغرام" ووجه لها رسالة شكر على حديثها عنه. وعلق قصي خولي قائلاً: "النجمة هيفاء وهبي اتمنى لك التوفيق والتألق الدائم شكرا على كلامك واهتمامك.. بكبر فيك تحياتي".

رسالة قصي خولي لـ هيفاء وهبي جاءت بعد أن أشادت به وقالت إنها تحب متابعته وتحب طريقة تمثيله معتبرة أنه يقدم صورة الممثل السوري بطريقة مميزة.