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توخيل: لوكاكو لن يشارك غداً أمام ريال مدريد

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-04-11 | 11:36

توخيل: لوكاكو لن يشارك غداً أمام ريال مدريد

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تأكد غياب المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو عن مواجهة فريقه في مباراة الغد أمام ريال مدريد بسبب الإصابة.
وأعلن توماس توخيل مدرب تشيلسي غياب لوكاكو عن مباراة فريقه غدًا أمام ريال مدريد بسبب الإصابة التي يعاني منها في وتر أكيليس.

وكان لوكاكو قد تغيب عن المشاركة مع تشيلسي في مباراة السبت الماضي بالدوري الإنجليزي "البريميرليج" أمام ساوثهامبتون والتي حسمها البلوز لصالحه بسداسية نظيفة.

وفي نفس التوقيت كشف توخيل عن جاهزية الظهير الإسباني سيزار أزبلكويتا لمواجهة ريال مدريد، بعدما جاءت نتيجة فحص سلبية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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