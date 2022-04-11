خلال أيام لا أسابيع.. الاتحاد الأوروبي يحث الأعضاء على إرسال أسلحة إلى أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

حث المفوض السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الدول الأعضاء على إمداد كييف بالأسلحة التي طلبتها سريعا، حيث تستعد أوكرانيا لمواجهة تكثيف روسيا لحملتها في شرق البلاد، وفقا لمصادر مطلعة بشأن مناقشات عقدت مطلع الأسبوع.



ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن المصادر أن بوريل قال لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إن الأمر يستلزم اتخاذ قرار خلال أيام وليس أسابيع، وإنه ينبغي على التكتل أن يقدم كل ما يلزم لمساعدة أوكرانيا.

وتعيد القوات الروسية تجميع صفوفها بعيدا عن كييف، مع نقل موسكو عمليتها الحربية إلى منطقة دونباس شرقي أوكرانيا.

وأفادت المصادر بأن معظم حكومات الاتحاد الأوروبي التزمت ببحث طلبات الأسلحة - التي تشمل دبابات وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة - لكن لم تحدد بعد إطارا زمنيا مؤكدا أو تحدد الأسلحة التي من المحتمل أن ترسلها.

ويناقش اجتماع لوزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج في وقت لاحق اليوم الاثنين هذا الأمر.