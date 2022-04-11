كازاخستان ترفع القيود المفروضة على التنقل مع روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

رفعت كازاخستان قيود مكافحة جائحة كورونا التي كانت مفروضة على التنقل بينها وبين روسيا وأوزبكستان وقيرغيزستان اعتبارا من 11 أبريل.



وتم رفع القيود على عبور حدود كازاخستان مع البلدان الثلاثة عن طريق الجو والمعابر الحدودية البرية.

ويجب على القادمين إلى كازاخستان من دول أخرى تقديم شهادة خلوهم من فيروس كورونا باللغة الكازاخية أو الروسية أو الإنجليزية.

كما أعلن رئيس مركز "غاماليا" الروسي للوبائيات والبيولوجيا المجهرية، ألكسندر غينسبورغ أن جهازا للتأكد من وجود المناعة لدى من تلقوا لقاحا أنفيا ضد فيروس كورونا موجود.

وقال في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية:" إن جهاز اختبار المناعة موجود، لكنه ليس اختراعا لنا، إذ إننا أخذنا جهاز اختبار آخر وقمنا بتكييفه على لقاحنا".

وأضاف قائلا:" لقد وضعنا شروطا للتحليل بحيث يمكن قياس كمية الغلوبولين المناعي في الأغشية المخاطية. وحسب مدير مركز "غاماليا" فإن جهاز اختبار المناعة ليس بحاجة إلى تسجيل رسمي. ومن أجل استخدامه الجماعي يكفي إدخال تعديلات على التعليمات.

يذكر أن اللقاح الأنفي الذي أطلق عليه "سبوتنيك – إن" تم تسجيله في روسيا يوم 1 أبريل الجاري.