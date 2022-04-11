وزير التنمية المحلية يشارك اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

القاهرة - سامية سيد - يشارك اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، اليوم فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة ومتابعة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسى لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع.

وذكر بيان للوزارة اليوم ، أن الاجتماع يأتى فى ضوء بدء التطبيق الفعلى لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022.

ومن المقرر أن يرأس الاجتماع النائب محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب وحضور المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة والفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع وكل من النائبين محمد الحسينى ومحمد وفيق وكيلا لجنة الإدارة المحلية والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب ، كما شارك فى الاجتماع سكرتيرى محافظة الجيزة والاسكندرية ورئيسى هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة وقيادات وزارة التنمية المحلية والبيئة.

وستشهد اللجنة مناقشة الإجراءات التى تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة.