شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عزت نائب التنسيقية ينجح فى الحصول على موافقة لفرش مسجد ببولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة من وزارة الأوقاف على فرش لمسجد التوحيد بشارع الجمعية ببولاق الدكرور.

يذكر أن النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد نجح من قبل في الحصول على موافقة من مديرية التضامن الاجتماعي لفصل إدارة الشئون الاجتماعية الكائنة بالدور الثانى بالمبنى التابع لحى بولاق.

وجاء في خطاب موجه من علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة الى النائب عمرو عزت أنه بشأن طلبه بخصوص إمكانية فصل إدارة الشئون الاجتماعية الكائنة بالدور الثانى بالمبنى التابع لحى بولاق، فإنه تم مخاطبة مديرية التضامن الاجتماعى وأفادت بأن الفصل قد تم بالفعل وأن الإدارة أصبحت الان في الدور الأول فوق الأرضى و أن هذا ما قد تم اثباته في تقرير اللجنة المشكلة من المديرية.