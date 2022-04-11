شكرا لقرائتكم خبر عن جازبروم: ضخ الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا مستمر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت شركة "جازبروم" الروسية اليوم الاثنين أنها تواصل ضخ الغاز إلى أوروبا عبر الأراضي الأوكرانية كالمعتاد، ووفقا لطلبات العملاء الأوروبيين.

وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية أن الطلب لليوم ارتفع إلى 95 مليون متر مكعب، مقابل 4ر80 مليون متر مكعب ليوم أمس.

وأرجعت الوكالة تراجع طلب العملاء الأوروبيين على الغاز الروسي إلى أن قطاع الغاز الأوروبي يتكيف مع التغيرات الموسمية، مع استمرار ارتفاع درجة الحرارة في أوروبا، ونمو توليد الطاقة عبر المصادر المتجددة، فضلا عن انخفاض الأسعار في السوق الفورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الكمية المطلوبة لليوم لا تزال أقل من إجمالي الالتزامات التعاقدية التي يمكن أن تضخها جازبروم عبر أوكرانيا والبالغة نحو 7ر109 مليون متر مكعب في اليوم.

وتواصل روسيا ضخ الغاز إلى أوروبا رغم الرفض الغربي لقرار موسكو بتحويل المدفوعات عن إمدادات الغاز للدول "غير الصديقة" للروبل.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات عبور الغاز الروسي ترفد الميزانية الأوكرانية بالمليارات من اليورو.