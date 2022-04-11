انت الان تتابع خبر نائب ايزيدي يتحدث عن إبادة جديدة قد تطال مخيمات النازحين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حمل النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل علي اغا، اليوم الاثنين، الحكومة والمنظمات الإنسانية، مسؤولية الأوضاع المأساوية في مخيمات النازحين في إقليم كردستان، محذرا من إبادة جديدة قد تطال النازحين.