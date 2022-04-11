أمريكي ينفق 50 ألف دولار لـ'يشبه الشيطان' (صورة)

بغداد - ياسين صفوان - على الرغم من اعترافه بتلقيه سيلا من الشتائم يوميا، يصر شاب أمريكي على الاستمرار في إجراء عمليات تعديل على شكله، عبر استخدام الوشم، لتحقيق هدفه في أن "يشبه الشيطان".



ووفق صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأمريكي سورين لورينسون، البالغ من العمر ٢٨ عاما، والملقب باسم "شيطان نيون"، أنفق نحو 50 ألف دولار، في عمليات تعديل الجسم باستخدام الوشم، التي بدأها قبل 10 أعوام، ثم سرعان ما أصبح مهووسا بتلك العمليات.



وطوال عقد من الزمن، أقدم الأمريكي سورين لورينسون، على "غرز مناطق في جسمه بنحو 200 إبرة حبر خاصة بالوشم، ليبدو مثل الشيطان".

وشملت التعديلات في جسم لورينسون، أيضا، منطقة الوجه والبطن والأضلاع، حيث حرص الشاب العشريني على إبراز رسومات صلبان وحروف وصور لبعض الشخصيات المفضلة في أفلامه، مثل "حرب النجوم" و"إكس مان".