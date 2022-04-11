عبد اللهيان: نبحث مع العراق ودولتين متابعة حصة إيران من المياه المشتركة

ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن عبد اللهيان قوله: "أجرينا لقاءات مع تركيا والعراق وأفغانستان لمتابعة حصة إيران من المياه المشتركة، وهذا الموضوع مدرج على جدول اعمالنا".

وأضاف، أن "لجنة تم تشكيلها من وزارات الخارجية والداخلية والطاقة، لمتابعة المسائل المتعلقة بالأنهار الحدودية وبناء السدود علیها في بعض دول الجوار".



وتابع قائلاً: "أجرينا محادثات ثنائية مع وزير الخارجية التركي حول السدود التي أقيمت على نهر أرس، وكذلك أجرينا محادثات مع الجانب العراقي ".

وأشار إلى أن حكومة بلاده تحدثت مع الهيئة الحاكمة في أفغانستان، لافتاً إلى أن "وفداً من تركيا وصل إلى إيران في نهاية العام الماضي، وشكلنا لجنة مشتركة مع کل من ترکیا وافغانستان لمتابعة القضايا ذات الصلة".

