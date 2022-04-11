بريطانيا تؤكد أن القصف الروسي مستمر في دونيتسك ولوغانسك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية في نشرة دورية على تويتر اليوم الاثنين أن القصف الروسي استمر في منطقتي دونيتسك ولوجانسك، حيث صدت القوات الأوكرانية عدة هجمات أسفرت عن تدمير دبابات ومركبات ومعدات مدفعية روسية.



وقالت المخابرات العسكرية البريطانية إن استخدام القوات الروسية السابق للذخائر الفوسفورية في منطقة دونيتسك يثير أيضاً احتمال استخدامها في المستقبل في ماريوبول مع احتدام القتال من أجل السيطرة على المدينة.

وأضافت في النشرة أن اعتماد روسيا المستمر على القنابل غير الموجهة يقلل من قدرتها على التمييز عند الاستهداف وشن الضربات ويزيد بشكل كبير من خطر وقوع المزيد من الضحايا المدنيين.

قالت نائب وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، إن روسيا لا تزال تعمل على تحقيق أدنى أهدافها المتمثل في السيطرة على شرقي أوكرانيا.

وذكرت وكالة المعلومات المستقلة الأوكرانية للأنباء، أن نائب الوزير قالت فى وقت متأخر من يوم أمس الأحد إن روسيا تواصل استعداداتها الخاصة وتعبئة وتدريب المجندين.

وفي الوقت ذاته، تتوقع هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني أن يقوم الجيش الروسي بضغط جديد للسيطرة على شرقي أوكرانيا بالكامل.

وقالت هيئة الأركان إنه من أجل هذا الغرض يجري حالياً نقل قوات جديدة من مناطق روسية أخرى إلى الحدود مع أوكرانيا، بالإضافة إلى ذلك، سيجري تعزيز الوحدات الروسية التي تكبدت خسائر بأفراد جدد.

ووفقاً للوكالة الأوكرانية، فإنه من المتوقع أن يكون تركيز الهجمات الروسية القادمة بالقرب من خاركيف وسلوفيانسك.