اليوم.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

أفاد تقرير فلسطيني باقتحام عشرات المستوطنين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك، بحماية الشرطة الإسرائيلية.



وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية منه"

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ووفق الوكالة ،"أعلنت جماعات الهيكل المزعوم عن عقد محاكاة كاملة لـ"قربان الفصح" في منطقة القصور الأموية الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك، عصر اليوم".

وأشارت إلى أن هذه الدعوة تأتي بعد "قمة حاخامية" عُقدت في الأقصى لمناقشة فرض طقوس "الفصح" العبري فيه، وبعد دعوات من حاخامات اليمين المتطرف وتعهدات من قادة جماعات "الهيكل" بإدخال "قربان الفصح" إلى الأقصى مساء يوم الجمعة القادم .

وحسب الوكالة "يتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين الاستفزازية على فترتين صباحية ومسائية؛ باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني في المسجد".