شكرا لقرائتكم خبر عن جهود دعم المرأة فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونصيب تمثيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حظيت المرأة المصرية بمكتسبات فريدة وغير مسبوقة في عهد الجمهورية الجديدة، حيث حرصت الدولة المصرية على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة، ما أسهم في بناء قدراتها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإدماجها كعنصر فاعل ورائد في خطط التنمية المستدامة، فضلاً عن الحفاظ على تلك المكتسبات من خلال وضع إطار تشريعي ومؤسسي داعم لحقوقها، مع الحرص على الارتقاء بدورها في شتى المجالات، وتعزيز قدرة المرأة على مواجهة التحديات من خلال تحفيز المساواة في المجتمع وتكافؤ الفرص، لتعكس تلك الجهود حجم رهان الدولة على المرأة المصرية وقدرتها على الاضطلاع بجدارة بالعديد من الإنجازات، إلى جانب دورها في الحفاظ على نسيج المجتمع وروابطه.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء من تقريراً بعنوان " المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في الجمهورية الجديدة، فقد تتضمن ما تم بشأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:

- توجية 698.4 ألف مشروع من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمرأة من جهاز تنمية المشروعات بنسبة نصيب للمرأة 45% بتكلفة إجمالية 11.1 مليار جنيه.

-وفرت جهود دعم المشروعات الصغيرة 837.9 ألف فرصة عمل خلال7 سنوات

-62.7ألف سيدة استفادت من المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك".

- استفادة 16.1 ألف سيدة من مشروعات صندوق التنمية المحلية، حيث بلغت نسبة نصيب المرأة 64.8%.

- تقديم أكثر من 291 ألف قرض بقيمة 14 مليار جنيه لتمكين المرأة اقتصادياً من بنك ناصر الاجتماعي منذ 2014 وحتى الآن.

- تمويل أكثر من 20 ألف قرض بقيمة تخطت 355 مليون جنيه منذ بدء برنامج مبادرة مستورة وحتى الآن.