شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المخلفات ونظافة الطرق والشوارع على مائدة "محلية النواب" اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة النائب أحمد السجينى، لاستمرار متابعة ومناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل على التطوير المؤسسي لمنظومة القمامة والمخلفات الصلبة والبلدية، ونظافة الطرق والشوارع والترع والمصارف.

وتعقد اللجنة اجتماعها، في ضوء بدء التطبيق الفعلي لأحكام القانون رقم (202) لسنة 2020 بشأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وإصدار اللائحة التنفيذية المنفذة لأحكامه بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 772 لسنة 2022، فضلا عن الاجراءات التي تم اتخاذها بشأن إعادة هيكلة هيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المنتظر حضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، موضحا أن اللجنة حرصت خلال الأسبوع الجاري على عقد سلسلة اجتماعات لمناقشة عدد من القضايا الهامة على المستوى المحلى، منها تقنين المواقف العشوائية، وتنظيم وإدارة المخلفات، والتعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات.

وكان مجلس النواب قد أصدر تقريرا عن حصاد الأعمال خلال الربع الأول من عام 2022 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، حيث شهد عمل المجلس نشاط مكثف لإقرار عدد من التشريعات المهمة بما يعود بالنفع على الصالح العام للوطن والمواطن.

عقدت اللجان النوعية للمجلس العديد من الاجتماعات خلال أول ثلاثة أشهر من 2022، بلغت (1451) اجتماعاً، استغرقت حوالي (1782) ساعة عمل، وبلغ مجموع التقارير التي أعدتها نحو (454) تقريراً، نظر منها المجلس (395) تقريراً، و قامت بـ(16) زيارة ميدانية للوقوف على متطلبات المواطنين في العديد من المناطق، وناقشت عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بلغت نحو (1534) طب إحاطة تمثل جميعها طرح لمشكلات المواطنين لإيجاد حلول جذرية لها بالاشتراك مع المسئولين من السلطة التنفيذية.