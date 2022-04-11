أسعار الخضر والفاكهة اليوم الاثنين في سوق العبور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو الفراولة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة الأخرى، اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميا وفقا للموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم بين 5.5 جنيه و11 جنيها.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه.

البصل بين جنيه و2.25 جنيه.

الكوسة بين 3 و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الجزر بين 1.5 و3.5 جنيه.

الباذنجان البلدي بين 5 و7 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 9 جنيهات و11 جنيها.

الفلفل الحامي البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الملوخية بين 5 و8 جنيهات.

الخيار الصوب بين 5 و8 جنيهات.

الخيار البلدي بين 5 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة

البرتقال أبو سرة بين 4 و7 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و14 جنيها.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الفراولة بين 5 و7 جنيهات، بتراجع جنيه.

الموز البلدي بين 5 و8 جنيهات.