الغزو الروسي يغيّر ترتيب أقوى جوازات السّفر في العالم

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:09 صباحاً - منذ 39 دقيقة

مع إغلاق المجال الجوي أمام موسكو وفتح الحدود أمام اللاجئين الأوكرانيين، جراء الغزو الروسي، سجّل تغيير لافت في قائمة أقوى جوازات السّفر في العالم، وفقًا لأحدث بيانات شركة “Henley & Partners” الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة ومقرها لندن.

منذ اندلاع الحرب في نهاية شباط ، عدلت العديد من سياسات الدخول الخاصة بها أو أسقطت متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الأوكرانية بالكامل، مما يعني أن أوكرانيا قد ارتفعت إلى مستوى قياسي في القائمة.

بالتوازي، حظر الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا جميع المشغلين الروس من دخول مجالهم الجوي، كما أن بعض الوجهات لم تعد تصدر تأشيرات للمواطنين الروس، “مما يجعل جواز السفر الروسي غير المرغوب فيه في معظم أنحاء العالم المتقدم”، وفقا لقناة “سي إن إن”.

على الرغم من أن هذا لم يؤثر بشكل كبير على مكانة روسيا في القائمة حتى الآن، يشير مؤشر “Henley Passport” إلى أن هذا من المرجح أن يتغير في الأشهر المقبلة.

في قائمة الربع الثاني من عام 2022، صعدت أوكرانيا مرتبة واحدة وهي الآن في المرتبة 34 على المؤشر، ويمكن لمواطنيها الآن السفر إلى 143 وجهة بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول.

في المقابل، تراجعت روسيا أربعة مراكز إلى المرتبة 49، مع إمكانية السفر إلى 117 دولة، ومن المتوقع أن يتفاقم الموقف مع إضفاء الطابع الرسمي على تعليق التأشيرات والعقوبات.

كما تراجعت بولندا، المجاورة لدولتي الحرب، إلى المركز التاسع بدلا من الثامن بـ182 دولة

وبحسب التقرير، فإن الهزة الأخيرة تشير بوضوح إلى “تأثير الحرب العميق وربما الذي لا رجعة فيه على حرية الحركة”.

لكن في الوقت نفسه، حافظت دول المقدمة على وضعها في القائمة، واستمرت كل من اليابان وسنغافورة في المركز الأول، حيث يمكن لحاملي جوازات هاتين الدولتين السفر إلى 192 وجهة بدون تأشيرة نظريًا.

كما حافظت كل من ألمانيا وكورويا الجنوبية على وضعها في المركز الثاني بـ 190 دولة، واحتلت كل من فنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وإسبانيا المركز الثالث بـ 189 دولة.

وتأتي أفغانستان في المركز الأخير بـ 26 دولة فقط.