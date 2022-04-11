عملية “شبه سرية”.. الصين تزوّد صربيا بأسلحة متطوّرة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 8:40 صباحًا

في عملية “شبة سرية”، تسلمت صربيا، حليفة روسيا، في نهاية الأسبوع، منظومة صينية متطورة مضادة للطائرات، وسط مخاوف غربية من أن تكديس الأسلحة في البلقان وقت الحرب في أوكرانيا يمكن أن يهدد السلام الهش في المنطقة.

وكشف خبراء إعلاميون وعسكريون، أمس الأحد، أن ست طائرات نقل تابعة للقوات الجوية الصينية من طراز Y-20 هبطت في مطار بلغراد المدني في وقت مبكر، السبت، ويقال إنها تحمل أنظمة صواريخ أرض-جو من طراز HQ-22 للجيش الصربي.

وتم تصوير طائرات الشحن الصينية التي تحمل علامات عسكرية في مطار نيكولا تيسلا في بلغراد. ولم ترد وزارة الدفاع الصربية على الفور على طلب أسوشيتد برس للتعليق.

واعتبر الخبراء تسليم الأسلحة عبر أراضي دولتين عضوين في حلف شمال الأطلسي، تركيا وبلغاريا، دليلا على الانتشار العالمي المتنامي للصين.

وقال المحلل العسكري الصربي ألكسندر راديك لوكالة “أسوشييتد برس” إن “الصينيين نفذوا استعراضا للقوة”، مضيفا قوله: “أثار ظهور Y-20 الدهشة لأنها عدة طائرات طارت بشكل جماعي بدلا من سلسلة من الرحلات الجوية المتتابعة”.

وكتبت مجلة The Warzone على الإنترنت، “إن وجود Y-20 في أوروبا بأي عدد لا يزال أيضا تطورا جديدا إلى حد ما.”

وأكد الرئيس الصربي، ألكسندر فوتشيتش، تسليم النظام متوسط المدى الذي تم الاتفاق عليه في عام 2019، قائلا، السبت، إنه سيقدم “أحدث فخر” للجيش الصربي.

وكان فوتشيتش قد اشتكى في وقت سابق من أن دول حلف شمال الأطلسي، التي تمثل معظم جيران صربيا، ترفض السماح بمرور رحلات تسليم النظام فوق أراضيها وسط توترات بشأن العدوان الروسي على أوكرانيا.

وعلى الرغم من أن صربيا صوتت لصالح قرارات الأمم المتحدة التي تدين الهجمات الروسية الدموية في أوكرانيا، إلا أنها رفضت الانضمام إلى العقوبات الدولية ضد حلفائها في موسكو أو انتقاد الفظائع التي ترتكبها القوات الروسية هناك.