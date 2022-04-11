شكرا لقرائتكم خبر عن لجان "الشيوخ" تناقش آليات التعامل مع جرائم المخدرات الإلكترونية والرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عددا من الاجتماعات اليوم الإثنين، حيث تواصل لجنة الشئون التشريعية مناقشة تيسير إجراءات التقاضي، وتناقش لجنة الشؤون الاقتصادية مناخ الاستثمار فى مصر، وتلقى لجنة الشئون الخارجية الضوء على العلاقات المصرية الصينية.

وتناقش لجنة الدفاع والأمن القومى الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط بشأن" آليات التعامل مع جرائم المخدرات الإلكترونية والرقمية"، وتناقش لجنة الطاقة طلب إحاطة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الإجراءات المتخذة لمواجهة ظاهرة تغير المناخ، وتبحث لجنة الإسكان توسعة محطة معالجة صرف العصلوجى، وتبحث لجنة التعليم طريقة معالجة النقص في إنشاء المدارس التجريبية والحكومية".

وتستعرض لجنة الشباب المقترحات والآراء التي دارت بالاجتماعات السابقة للجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل "بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وتناقش لجنة الشؤون الصحية الاقتراح برغبة بشأن "بروتوكول التعاون بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء وهيئة الدواء المصرية عن التنسيق وتحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية التي تنتج على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية المرخصة من هيئة الدواء المصرية".

وتبحث لجنة الزراعة إجراءات بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف، في الوقت الذى تناقش لجنة الثقافة آليات تطوير أرصفة وصالات استقبال البواخر السياحية"، واللجنة الدينية تناقش اقتراح برغبة بشأن "إنشاء مسجد ودار مناسبات أسفل محور الفريق كمال عامر) محور ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة"، وتلقى لجنة حقوق الإنسان الضوء على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.