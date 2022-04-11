قديروف يؤكد أن روسيا ستستولي على كييف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف والذي يعتبر حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الاثنين إن القوات الروسية ستهاجم مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة وكذلك العاصمة الأوكرانية كييف وغيرها من المدن.



وأضاف في تسجيل مصور بث على قناته على تيليجرام "سيكون هناك هجوم... ليس على ماريوبول فحسب ولكن أيضاً على أماكن ومدن وقرى أخرى (في أوكرانيا)".

وتابع "سنحرر لوجانسك ودونيتسك بالكامل في المقام الأول، ثم نستولي على كييف وجميع المدن الأخرى". وقال ""أؤكد لكم: لن يتم الرجوع خطوة واحدة".

واتهمت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قديروف مرارا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وهو ما ينفيه الرئيس الشيشان.