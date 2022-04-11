ساسة ألمان يدعون إلى التصدي بشكل صارم للمظاهرات الموالية لموسكو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

في ضوء التخطيط لمظاهرات مؤيدة لروسيا في عطلة نهاية الأسبوع، دعا ساسة في ألمانيا إلى التصدي بصارمة من قبل الشرطة في حالة انتهاك الشروط أو القوانين.



وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، سيباستيان هارتمان، في تصريحات لصحف شبكة "دويتشلاند" الألمانية الإعلامية الصادرة: "عند الدعوة إلى الكراهية وارتكاب جرائم، يتعين تفريق التجمهر".

وذكر هارتمان أن حرية التظاهر وحرية الرأي قيمة عالية ومحمية بموجب الدستور الألماني، مضيفاً أنه يجب على الأفراد ممارسة الاحتجاج والسماح لهم بذلك، وقال: "ورغم ذلك، لا يجوز الاحتفاء والتمجيد في شوارعها بالغزو الروسي لأوكرانيا، حيث ارتكبت جرائم حرب مروعة مثل بوتشا"، مطالباً السلطات التحقق من كل إخطار بالتظاهر بعناية ووضع شروط للمظاهرات.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب الخضر، إيرينه ميهاليك، في تصريحات لـ"دويتشلاند": "بالتأكيد إنه لأمر لا يمكن احتماله، عندما يتم الاحتفاء علنا بالمعتدين في ضوء حرب العدوان الروسية وعلى خلفية عمليات القتل الجماعي في مناطق مثل بوتشا"، موضحة أنه يتعين على الشرطة لذلك أن تولي اهتماماً شديداً عند تجاوز الحد الجنائي، على سبيل المثال عندما يتم علناً تأييد جرائم الحرب، مشيرة إلى أن هذا يمكن أن يحدث على سبيل المثال عند استخدام حرف "Z" في سياق معين.