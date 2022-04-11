الدفاع الروسية تكشف أن 77 سفينة أجنبية محاصرة في موانئ أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، وجود 77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية، مؤكدة أن خطر القصف والألغام التي نشرتها كييف لا تسمح لها بالمغادرة.



وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن "77 سفينة أجنبية من 18 دولة ما زالت محاصرة في الموانئ الأوكرانية"، وفقاً لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الأحد.

ووفقا لميزينتسيف، لا يمكن للسفن المغادرة بأمان إلى عرض البحر بسبب تهديدات القصف وخطر الألغام المرتفع الذي تسببه كييف في المياه الداخلية والبحر الإقليمي.

وتابع ميزينتسيف، "أن القوات البحرية الأوكرانية وضعت ألغاماً في منطقة رسو السفن الأجنبية في الرصيف رقم 17 بميناء ماريوبول على بعد 50 متراً من السفينة التركية (آزوف كونكورد)".

وأضاف ميزينتسيف، أن "القوميين الأوكرانيين يواصلون احتجاز 6338 مواطناً أجنبياً من 12 دولة كرهائن وكدروع بشرية".