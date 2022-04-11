مقتل 14 مدنياً بهجوم في الكونغو الديموقراطية.. التفاصيل الكاملة!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 14 مدنياً في حقولهم الخميس والجمعة في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في هجوم منسوب إلى متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، وفق ما ذكرت مصادر محلية أمس.



وقال ديودونيه مالانغاي أحد مسؤولي المجتمع المدني في المنطقة لوكالة فرانس برس إن "14 مدنياً قتلوا في الغابة" المحيطة بقرية اوتمابر حيث ذهبوا "للزراعة والحصاد" يومي الخميس والجمعة.

وأكد الناشط الحقوقي كريستوف مونياندرو عبر الهاتف من غوما لوكالة فرانس برس الحصيلة قائلاً "14 مدنياً قتلوا بأيدي متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة" الذين "استقروا مجدداً في أباكولا"، وهي قرية واقعة في نطاق واليسي فونكوتو الواقعة عند حدود إقليم شمال كيفو.

واشار مالانغاي إلى إن الضحايا "فوجئوا بمتمردي القوات الديمقراطية المتحالفة. جاء الناجون لتنبيه أوتمابر وذهبنا لاستعادة الجثث" السبت.

أوتمابر قرية كبيرة لكنها غير ساحلية تقع في منطقة إيرومو على الحدود مع إقليم شمال كيفو، حيث ينشط متمردو القوات الديمقراطية المتحالفة التي يقول تنظيم داعش الإرهابية إنها فرعه في وسط إفريقيا.

وأوضح مالانغاي أن "غالبية الضحايا كانوا من ناندي"، وهي اقلية من مجتمع المزارعين والتجار في بيني، في شمال كيفو، وأضاف أن "عائلاتهم جاءت لتسلم الجثث".