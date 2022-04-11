رئيس الامارات يمنح السفير الصيني وسام زايد الثاني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

منح رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، سفير الصين ني جيان، وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيراً لبلاده لدى الإمارات.



وقلدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، السفير الصيني الوسام خلال لقاء عقد أول أمس السبت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأكدت خلال اللقاء حرص الإمارات على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الصين في جميع المجالات، مثمنة مساهمة السفير في تطوير هذه العلاقة والدفع بالتعاون الثنائي قدماً خلال سنوات عمله في الدولة.

كما أبدت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي شكرها للسفير الصيني على ما بذله من جهود، معربة عن أمنياتها له بالتوفيق والنجاح.