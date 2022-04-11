في ثلاثة أسابيع.. أوكرانيا تنفذ أولى عمليات تناوب العاملين بتشرنوبيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن أوكرانيا أبلغت الوكالة الأحد بأنها أجرت أول عملية تناوب للعاملين بمحطة تشرنوبيل للطاقة النووية في ثلاثة أسابيع، مضيفاً أن الوكالة سترسل بعثة هناك قريباً للمساعدة في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها.



واحتلت القوات الروسية محطة الطاقة المعطلة شمال كييف بعد وقت قصير من غزو أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، لكن شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية (إنرجواتوم) قالت في أوائل (أبريل) (نيسان) الجاري إنها غادرت المحطة وتتجه صوب الحدود مع روسيا البيضاء.

وقالت وكالة الطاقة الذرية الأحد إن أوكرانيا زودتها بمزيد من المعلومات عن الأضرار التي لحقت بمختبرات التحليل لرصد الإشعاع في الموقع، قائلة إن المبنى "دُمر وسرقت أدوات التحليل أو تحطمت أو تعطلت بطريقة أخرى".

وأفاد الأوكرانيون بأن مركزاً للمعلومات والاتصالات تابعاً للموقع تضرر وتعطل الإرسال الآلي لبيانات مراقبة الإشعاع.

وقال غروسي في البيان: "في حين أن استعادة السلطات الأوكرانية تدريجياً السيطرة التنظيمية على موقع تشرنوبيل أمر إيجابي، فمن الواضح أنه لا يزال هناك الكثير من العمل لإعادة الموقع إلى طبيعته".

وأضاف "سأقود في أقرب وقت ممكن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تشرنوبيل لإجراء تقييم للإشعاع هناك، واستئناف الحماية عن بعد لمراقبة المنشأة والمواد النووية الخاصة بها وتسليم المعدات".

وأشار غروسي إلى أنه يجري مشاورات حثيثة مع أوكرانيا بشأن ترتيب زيارة من المتوقع أن تتم "قريباً".