مقتل 10 مدنيين في ضربات بشرق أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قتل 10 مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.



وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام، "خلال اليوم، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل 10 أشخاص بينهم طفل وإصابة 11".

هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما وصفها بسياسة "الأكاذيب" الروسية.

وقال زيلينسكي إنه "بينما تحاول أوكرانيا محاسبة كل وغد جاء إلى بلادنا تحت العلم الروسي وقتل شعبنا، فإن روسيا تحاول التنصل من المسؤولية"، في اتهام وجهه إلى روسيا خلال خطاب عبر الفيديو ألقاه في وقت متأخر من مساء أمس الأحد.

وتساءل الرئيس الأوكراني قائلاً: "ماذا تفعل روسيا؟ ماذا يفعل مسؤولوها ومن يتولون الدعاية فيها والمواطنون العاديون الذين يكررون ما يسمعونه عبر الشاشات؟"، وذلك في إشارة من زيلينسكي إلى ما أسماه نهجاً انتقائياً في التعامل مع الحقيقة من جانب وسائل الإعلام الروسية التي تسيطر عليها الدولة.

وأكد زيلينسكي "إنهم يبررون لأنفسهم وينكرون، وينكرون أي مسؤولية، إنهم يكذبون"، وأضاف "لقد انفصلوا إلى حد كبير عن الواقع للدرجة التي تجعلهم يتهموننا بارتكاب ما فعله الجيش الروسي فعلياً"، منتقداً محاولات القيادة الروسية إلقاء اللوم على الجانب الأوكراني في المذابح التي وقعت في بوتشا وضواحي كييف الأخرى التي ورد أنها شهدت مقتل مئات المدنيين.