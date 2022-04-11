أوكرانيا تعلن إجلاء 2824 عبر ممرات إنسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

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قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشتشوك في منشور على الإنترنت إن 2824 شخصاً تم إجلاؤهم من مدن البلاد عبر ممرات إنسانية امس الأحد.



وأضافت أن من بين هؤلاء 213 من سكان مدينة ماريوبول الساحلية الجنوبية المحاصرة.

قتل 10 مدنيين وأصيب 11 آخرون على الأقل في ضربات أمس السبت جنوب شرق خاركيف في شرق أوكرانيا، وفق ما أفاد حاكم المنطقة.

وقال أوليغ سينيغوبوف عبر تلغرام، ، قصف المحتلون بنى تحتية مدنية في بالاكليا وبيسوتشين وزولوتشيف وديرغاتشي. في الوقت الراهن، تبلغنا مقتل 10 أشخاص بينهم طفل وإصابة 11".