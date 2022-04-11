أول تعليق من البيت الأبيض حول تعيين روسيا قائدا جديدا لحرب أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

بعد ساعات من تقارير غربية حول تعيين روسيا لقيادة عسكرية جديدة للحرب في أوكرانيا، جاء أول تعقيب من أمريكا حول القرار الذي لم تؤكده موسكو رسميا.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز، الأحد، إن "تعيين موسكو الجنرال ألكسندر دفورنيكوف كقائد جديد لغزو أوكرانيا يؤكد ما رأيناه بالفعل على الأرض في أوكرانيا، وهذا ما كنا نتوقعه".

كانت شبكة CNN، ذكرت، السبت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عيّن جنرالا جديدا للإشراف على الحرب في أوكرانيا.

ونقلت عن مسؤولين غربيين أن "الجنرال ألكسندر دفورنيكوف، قائد المنطقة العسكرية الجنوبية لروسيا، قد تم تعيينه، بعد سلسلة من الانتكاسات ونقص واضح في التنسيق بين القوات الروسية في أوكرانيا".

"دفورنيكوف"، البالغ من العمر 60 عامًا، كان أول قائد للعمليات العسكرية الروسية في سوريا، بعد أن أرسلت موسكو قوات هناك في سبتمبر/أيلول 2015 لدعم حكومة الرئيس السوري بشار الأسد، حتى يونيو/حزيران 2016، حيث تمكن من دعم دمشق في السيطرة على شرق حلب بعدما كان خاضعًا للمعارضة.