بابا الفاتيكان يدعو لوقف إطلاق النار بأوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، يوم أحد الشعانين (أحد السعف)، لهدنة عيد الفصح، ووقف إطلاق النار في أوكرانيا.



وقال بابا الفاتيكان إن "هذه الحرب تجلب لنا كل يوم صور مذابح للمدنيين العزل".

وأضاف: "لن نربح شيئًا من خلال التمكن من رفع علم فوق كومة من الركام".

وأوضح البابا أن وقف إطالق النار "ليس لإعادة شحن الأسلحة ومواصلة القتال، بل وقف إطلاق النار للوصول إلى السلام، بفضل مفاوضات حقيقية، ومع الاستعداد أيضا لتقديم تضحيات من أجل مصلحة الشعب".

أبدى البابا فرنسيس "استعداده" للمساعدة في إسكات السلاح في أوكرانيا، قائلا إنه جاهز لزيارة كييف.

ويحل عيد الفصح في يوم 17 أبريل/نيسان بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية، ولكن الكنائس الأرثوذكسية، وهي السائدة في أوكرانيا وروسيا، تحتفل به يوم 24 أبريل.