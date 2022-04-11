وسائل إعلام فرنسية: تأهل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان إلى جولة الإعادة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تأهل الرئيس المنتهية ولايته، إيمانويل ماكرون، ومرشحة الجبهة الوطنية، ماري لوبان، إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 24 أبريل/نيسان الجاري.



جاء ذلك بعد تصدر ماكرون ولوبان نتائج استطلاعات الخروج التي نشرت بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الأولى من الاقتراع، في الثامنة مساء أمس بالتوقيت المحلي.

ووفق استطلاع خروج نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، حصل ماكرون على 28.1% من الأصوات، فيما حصلت لوبان على 23.30% من الأصوات.

ووفق استطلاع خروج نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، حصل ماكرون على 28.1% من الأصوات، فيما حصلت لوبان على 23.30% من الأصوات.

وأيدت استطلاعات خروج نشرتها صحيفتا "ليبراسيون" و"لو فيجارو" الفرنسيتين، نفس النسب.

أما وكالة الصحافة الفرنسية، فأشار استطلاع الخروج الخاص بها، إلى حصول ماكرون على ما بين 27,6 و29,7 بالمئة من الأصوات وتأهله إلى الدورة الثانية مع منافسته اليمينية المتطرفة التي نالت ما بين 23,5 إلى 24,7 بالمئة من الأصوات.

وحقق ماكرون نتيجة أفضل مما تتوقعه استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، حيث كانت ترجح حصوله على 26% فقط، فيما حققت لوبان أقل من المتوقع، حيث كانت تشير التوقعات إلى ما بين 24 و25% من الأصوات.

وبذلك، يتنافس ماكرون ولوبان في الجولة الثانية من الاقتراع في 24 أبريل/نيسان الجاري، وهما نفس خصما الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017.

وفي ٢٠١٧، هزم ماكرون لوبان في الجولة الثانية بعد حصوله على 66% من الأصوات.

كما تخطى ماكرون أيضا نسبة الأصوات التي حصل عليها في الجولة الأولى من انتخابات 2017 (24.1)، بأربع نقاط كاملة، ما يجعل انتخابات اليوم، أفضل أداء للرئيس الفرنسي في الجولة الأولى من الاقتراع.