قصف عنيف على شرق أوكرانيا ودوي انفجارات في مدينة خاركيف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

قال مسؤولون أوكرانيون، إن القوات الروسية تقصف شرق أوكرانيا بشكل عنيف، فيما سمع دوي انفجارات في مدينة خاركيف.



وأوضح المسؤولون الأوكرانيون أن القصف الروسي على شرقي البلاد منذ مطلع الأسبوع، أسفر عن مقتل 10 مدنيين، بينهم طفل، وإصابة 11 آخرين حول خاركيف.

وقال أوليج سينيجوبوف، حاكم منطقة خاركيف، على “تيليجرام”: “يواصل الجيش الروسي استهداف المدنيين بسبب عدم تحقيق انتصارات”.

وقالت أوكرانيا إن روسيا حشدت قواتها في الشرق لشن هجوم كبير بعد أن فشلت في السيطرة على أي مدن رئيسية منذ أن بدأت عمليتها العسكرية شنت في 24 فبراير/شباط الماضي.

ودعا القادة الأوكرانيون المدنيين إلى الفرار مع تكثيف روسيا هجومها في شرق البلاد، لكن عشرات الآلاف لم يتمكنوا من الإخلاء.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، إن 2824 شخصًا تم إجلاؤهم يوم الأحد عبر ممرات إنسانية، من بينهم 213 من ماريوبول، المحاصرة منذ أسابيع.

وأعلن حاكم لوجانسك، سيرجي جايداي، أن سكان المنطقة المحاصرة سيتمكنون من الفرار بتسعة قطارات جاهزة للمدنيين.

وفي وقت سابق، أكدت أوكرانيا أنها مستعدة لخوض ”معركة كبيرة“ في شرق البلاد، الهدف الذي يشكل أولوية لدى موسكو، بينما يتواصل إجلاء المدنيين خوفًا من هجوم وشيك في هذه المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء ”انترفاكس-أوكرانيا“ عن ميخايلو بودولياك، مستشار الرئيس الأوكراني، قوله: إن ”أوكرانيا مستعدة للمعارك الكبيرة، ويجب عليها أن تكسبها بما في ذلك دونباس“.