شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "تضامن النواب" تستكمل مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين.

وحظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري، حيث تم مناقشته بمجلس الشيوخ، وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة، وخاصة في المواد التي أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، حيث وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتي تتضمن من له الأولوية في رعاية المسن، وتنص المادة على :"تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين في جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.