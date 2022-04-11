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في 5 مدن جديدة.. الإسكان تعلن أسعار وأماكن طرح الأراضي لأغراض سكنية وتجارية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان، شروط ومواصفات الحجز في الأراضي السكنية والاستثمارية والخدمية الجديدة والتي تم طرحها بعدد كبير من المدن الجديدة.

وجاءت تفاصيل الأراضي على النحو التالي:

العاصمة الإدارية:

- قطعة الأرض رقم S13-OS-R3 بالحى السكنى الثالث بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 59419 م2 بنشاط نادي رياضي – بنظام مقابل الانتفاع بقيمة مليار و562 مليون و72 ألف جنيه.

مدينة حدائق أكتوبر:

- قطعة أرض رقم 95 مركز الخدمات الرئيسي (أ – أ) بمساحة 1839 متر مربع بنشاط طبي بسعر 1775 جنيه للمتر.

- قطعة أرض رقم (A/14 ) بمنطقة خدمات منطقة 1185 عمارة إسكان اجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 3672 متر مربع بنشاط تجاري - اداري، بمقابل 8080 جنيه للمتر.

مدينة الشروق:

- قطعة أرض رقم 4 ,5 بمساحة 1320م2 بمركز خدمات المجاورة الثامنة –عائلى - بنشاط تجارى.

- قطعة الأرض رقم ) بمساحة 1207م2 بمركز خدمات المنطقة الخامسة عمارات – بنشاط تجاري اداري، بقيمة 9665 جنيه للمتر.

6 أكتوبر:

- قطعة أرض رقم 68/هـ بالمحور المركزي الخدمي بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 12460 متر مربع بنشاط )تجاري إداري، بقيمة 18995 جنيه للمتر.

- قطعة أرض رقم 2 بالحى المتميز بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 12725 متر مربع بنشاط تعليمي المدرسة قائمة، 6305 جنيه للمتر.

15 مايو:

- قطعة الأرض رقم 9 بالمركز الرئيسى لامتداد بمساحة 8100 متر مربع بنشاط مدرسة، بقيمة 5695 للمتر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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