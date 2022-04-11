“سيضربون بقوة”.. زيلينسكي يحذّر من مخطّط روسيا شرقا

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 07:09 صباحاً - منذ دقيقة واحدة

منذ إعلان روسيا صراحة أن أوليتها باتت في المنطقة الشرقية لأوكرانيا، لاسيما في دونباس، والتحذيرات من هجوم كبير تحضّر له روسيا تتوالى.

ففي أحدث فيديو له بث ليل الأحد الإثنين، حذر الرئيس الأوكراني فولدومير زيلينسكي، على مواقع التواصل، من أن الأسبوع المقبل سيكون مهما جدا ومتوترا.

كما شدد على أن القوات الروسية ستعمد إلى تنفيذ عمليات أكبر وأوسع في شرقي البلاد.

مستعدون للرّد

ونبّه من أن الروس قد يكثفون الهجمات الصاروخية، والقاء القنابل الجوية، إلا أنه أكد في الوقت عينه أن القوات الأوكرانية مستعدة للرد.

وكانت السلطات الأوكرانية أكدت مرارا خلال الأيام الماضية أن معركة كبيرة مقبلة شرقي البلاد الذي يشكل أولوية لدى موسكو.

كما شدد رئيس الأركان يوم السبت الماضي على أن القوات الروسية تواصل الاستعداد لتكثيف عملياتها الهجومية شرقا، وبسط سيطرتها التامة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك” في إقليم دونباس.

وأمس أيضا أوضح ميخايلو بودولياك مستشار زيلنسكي أن “البلاد مستعدة لمعارك كبيرة لاسيما في دونباس”.

دونباس أولوية

وبالاضافة الى مدينة دونباس، يهدف الروس إلى السيطرة أيضا على مدينة ماريوبل، جنوب شرق البلاد، المطلة على بحر آزوف، والتي تكتسي أهمية استراتيجية كبرى لموسكو، إذ إن أن الاستيلاء عليها سيتيح، ربط المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون في الشرق مع شبه جزيرة القرم (جنوبا) التي ضُمت إلى الأراضي الروسية عام 2014.