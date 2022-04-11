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رفع إلزامية ارتداء الأقنعة في الحافلات والقطارات بالتشيك

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الدمام - شريف احمد - تعتزم جمهورية التشيك اعتبارا من يوم الخميس رفع الارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية الواقية في الحافلات والقطارات، التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس .

وقال وزير الصحة فلاستيميل فاليك على محطة (سي تي) التلفزيونية العامة اليوم الأحد إن الوضع في المستشفيات يتحسن باطراد وعدد الحالات الإيجابية آخذ في الانخفاض.

وفي الوقت الحالي ، لا يزال شرط ارتداء الأقنعة ساريا في مرافق الصحة والرعاية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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