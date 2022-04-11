شكرا لقرائتكم خبر عن رفع إلزامية ارتداء الأقنعة في الحافلات والقطارات بالتشيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم جمهورية التشيك اعتبارا من يوم الخميس رفع الارتداء الإلزامي للأقنعة الطبية الواقية في الحافلات والقطارات، التي تم فرضها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال وزير الصحة فلاستيميل فاليك على محطة (سي تي) التلفزيونية العامة اليوم الأحد إن الوضع في المستشفيات يتحسن باطراد وعدد الحالات الإيجابية آخذ في الانخفاض.

وفي الوقت الحالي ، لا يزال شرط ارتداء الأقنعة ساريا في مرافق الصحة والرعاية.