نائب محافظ بني سويف يتفقد الحالة العامة ومستوى الخدمات بمدينة ببا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

تفقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، عددا من الأسواق ومعارض أهلا رمضان بمركز ببا، للإطمئنان على توافر السلع بها، والتسهيلات المقدمة من الجهاز التنفيذي.

و التقى نائب المحافظ ببعض التجار بالشوادر ومعارض السلع ، وتبادل معهم الحديث عن حركة الأسعار و المعروض من الخضر والفاكهة، والتقى عدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم، و وجه بفحصها و اتخاذ اللازم حيالها

كما وجه " حبش " مسئولي الوحدة المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة، وضرورة العمل المتواصل لمنع أية إشغالات مخالفة قد تعوق حركة السير والمرور، مع رفع مستوى النظافة بشكل مستمر، كما تفقد تنفيذ اعمال رصف شارع بورسعيد أمام محكمة ببا الإبتدائية، مشددا على تسريع وتيرة الأعمال لنهو المشروع في التوقيتات المحددة.