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الداخلية الفرنسية: ماكرون ولوبان يخوضان جولة إعادة في انتخابات الرئاسة

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محمد اسماعيل - القاهرة - باريس - (د ب أ):

أظهرت البيانات التي أعلنتها وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد تقدم الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، فيما حلت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبان في المركز الثاني.

وقالت الوزارة مساء الأحد إن الاثنين سيخوضان جولة الإعادة في 24 أبريل.

ووفقا لأرقام الوزارة بعد فرز 88% من أصوات الناخبين، فإن ماكرون يتقدم السباق الانتخابي بحصوله على 27.4 % مقابل 24.8 % للوبان.

ونظرا لعدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة في انتخابات يوم الأحد، فإن المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيخوضان جولة الإعادة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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