​لا حج على نفقة الدولة.. تفاصيل 5 ملامح لأداء فريضة الحج للموسم الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت اللجنة الوزارية العليا للحج ملامح أداء فريضة الحج للمصريين لموسم الحج الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وبحسب ما دار في اجتماع اللجنة العليا للحج فيتم الالتزام بما يلي:

1- توزيع أي عدد من تأشيرات الحج هذا العام التي سيتم السماح بها على الجهات المنظمة.

2- اقتصار الحج هذا العام على حج الفريضة لمن لم يسبق له الحج أصلا.

3- تقوم وزارة الصحة بوضع ضوابط صحية بمن هم أكثر عرضة لمخاطر العدوى لتجنب سفرهم هذا العام.

4- التوافق على عدم السماح بالحج على نفقة الدولة أو أي من الجهات التابعة لها هذا العام، وبالتالي فلا حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام.

5- تم الاتفاق على الأعداد التي سيتم السماح لها بأداء الفريضة هذا العام، باعتبار أن تداعيات جائحة كورونا لا زالت قائمة، خاصة في ضوء ما أعلنته المملكة العربية السعودية من ضرورة تلقي جرعات اللقاح الأساسية، وتقديم مسحة سلبية، والالتزام بالإجراءات الصحية.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من الضوابط الخاصة بأداء فريضة الحج هذا العام، وإعلانها، حتى يتسنى بدء الإجراءات للراغبين في أداء الفريضة.

حضر اجتماع اللجنة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعي، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، واللواء علاء الأحمدي، مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية، والسفير صلاح عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، والدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وأيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الإجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع المدني، ومسئولي الجهات المعنية.

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