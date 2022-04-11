أعلن مصدر في الطوارئ الروسية عن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم. وقال المصدر: "حسب المعلومات الأولية، أسقط نظام الدفاع الجوي طائرة مسيرة أوكرانية في شمال شبه جزيرة القرم". وأضاف أنه تم إسقاط الطائرة بالقرب من قرية تافريتشيسكي في منطقة كراسنو بريكوبسكي. وأشار المصدر إلى أن حطام الطائرة ألحق أضرارا بأحد المنازل ولم تقع إصابات بشرية.



كانت هذه تفاصيل خبر إسقاط مسيرة أوكرانية شمال شبه جزيرة القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.