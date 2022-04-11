بلينكن يتحدث عن “نكسة استراتيجية لموسكو”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أن روسيا فشلت في تحقيق أهدافها التي دفعتها لغزو أوكرانيا منذ ما يقارب الستة أسابيع.

وقال بلينكن في مقابلة مع شبكة “أن بي سي”، الأحد، إن “ما رأيناه في أوكرانيا هو بالفعل نكسة استراتيجية وربما حتى هزيمة لروسيا”.

وأضاف أن “روسيا أرادت إخضاع أوكرانيا وتأكيد قوتها وتقسيم الغرب لكنها فشلت في كل ذلك”، مؤكدا أن “القوة الروسية تضاءلت إلى حد كبير”.

وحول تصريحات الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر الماضي بأن شخصا مثل “فلاديمير بوتين يجب ألا يبقى في الحكم”، قال بلينكن إن “مستقبل الرئيس الروسي يحدده الشعب الروسي”.

وأشار إلى أن روسيا أرادت أن تقسم أوروبا من خلال الغزو، لكن “الغرب أصبح اليوم أكثر اتحادا من أي وقت مضى، كما أن أوكرانيا الآن أكثر اتحادا، وستكون هناك أوكرانيا مستقلة وذات سيادة لفترة أطول”.

وقال إن “العقوبات المفروضة على روسيا ليست أبدية والهدف منها هو تغيير سلوكها”.

وحول الطريقة التي يمكن أن تنتهي بها الحرب في أوكرانيا، قال بلينكن إنها “تتوقف على ما يريده الأوكرانيون وقياداتهم المنتخبة”.

وأكد أن الولايات المتحدة من جانبها ستفعل كل ما هو ممكن لتقوية موقف أوكرانيا على طاولة المفاوضات.