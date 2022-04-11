صحيفة “تايمز” تكشف عن موعد محتمل لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 11 أبريل 2022 04:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 11 - أبريل - 2022 3:03 صباحًا

ذكرت صحيفة تايمز نقلا عن مسؤولين أن روسيا ارتكبت “خطأ استراتيجيا فادحا” جعل فنلندا والسويد تتأهبان للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي بحلول الصيف.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن مسألة انضمام الدولتين الاسكندنافيتين كانت “محل نقاش وجلسات متعددة” خلال محادثات بين وزراء خارجية الدول الأعضاء في الحلف الأسبوع الماضي حضرها ممثلون عن السويد وفنلندا.

يشار إلى أن رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين، كانت قد صرحت مطلع الشهر الحالي بأن على بلادها اتخاذ قرار بشأن عضوية “الناتو” خلال هذا الربيع بعد أن أجرت الحكومة والبرلمان تقييما دقيقا لإيجابيات وسلبيات الانضمام إلى الحلف.

وأضافت مارين أن “الانضمام وعدم الانضمام هما خياران لهما عواقب. نحن بحاجة إلى تقييم الآثار قصيرة المدى وطويلة الأجل. يجب أن نضع في اعتبارنا هدفنا، وهو ضمان أمن فنلندا والفنلنديين في جميع المواقف”.

وكانت موسكو قد حذرت في وقت سابق من أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيؤدي إلى عواقب عسكرية وسياسية خطرة.

ونقلت وكالة “إنترفاكس” الروسية للأنباء عن سيرغي بيلياييف، مدير القسم الأوروبي الثاني في وزارة الخارجية الروسية، قوله: “سيكون لانضمام فنلندا والسويد إلى الناتو، عواقب عسكرية وسياسية خطيرة، تتطلب مراجعة النطاق الكامل للعلاقات مع هاتين الدولتين واتخاذ إجراءات انتقامية”.