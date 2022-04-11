شكرا لقرائتكم خبر عن «ماكرون» يشكر منافسيه على دعمهم بعد وصوله للجولة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المرشحين المهزومين على دعمهم، بعد وصوله إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأعرب ماكرون عن شكره لمنافسيه الـ11 بالاسم وأشاد في كلمته بحملة انتخابية محترمة. وأعرب عن شكره الخاص لأولئك الذين أعلنوا بالفعل دعمهم له في جولة الإعادة ضد مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان.

وأقر بأن بعض الأشخاص سيصوتون له "لمنع اليمين المتطرف وأنا أدرك تماما أن هذا ليس دعما لما أقوم به، وأنا أحترم ذلك".

وقال أمام حشود من المشجعين الذين هتفوا في باريس "ثقتكم تكريم لي وتلزمني وتقيدني".

وأضاف: "يمكنكم جميعا الاعتماد عليّ لتنفيذ مشروع التقدم والانفتاح هذا".