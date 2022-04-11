شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثث عشرات الأوكرانيين بمقبرة جماعية بـ«كييف» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تم العثور على عشرات القتلى من المدنيين الأوكرانيين في مقبرة جماعية في قرية بوزوفا غرب كييف، في أعقاب انسحاب القوات الروسية.

وقال المسؤول المحلي تاراس ديدتش للتلفزيون الأوكراني إنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للتزود بالوقود.

وأوضح أنه تم العثور على جثث أيضا في 12 سيارة تم قصفها على الطريق الرئيسي من مدينة كييف إلى جيتومير، والذي يمر عبر قرية بوزوفا.

كانت القوات الروسية قد انسحبت مؤخرا من المنطقة المحيطة بكييف، بعدما قضت أول عدة أسابيع من الحرب في محاولة غير ناجحة لحصار المدينة.

وتمكنت الامم المتحدة من تأكيد مقتل أكثر من 1700 مدني. ولكن مثل الحكومة في كييف، تعتقد الأمم المتحدة أن حصيلة القتلى أعلى بكثير.