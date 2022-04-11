شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تحت حكم طالبان سجن مفتوح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال موقع «فير أوبزرفر» إن أفغانستان تحت حكم طالبان باتت سجنا مفتوحا.

وبحسب مقال لـ «جمشيد ياما أميري» و«سعيد صابر إبراهيمي»، منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021، فقد العديد من الأفغان الأمل في مستقبل بلدهم.

وتابع المقال: فر أكثر من مليون من ديارهم ويكافح ملايين آخرون لكسب العيش. وفقًا لمبعوث الأمم المتحدة إلى كابول، لقد انهار اقتصاد أفغانستان ويقترب من نقطة لا رجعة فيها.

وأردف: تحكم طالبان البلاد بقبضة من حديد. لقد حاولت الحركة عزل أفغانستان عن بقية العالم من خلال فرض قيود على وسائل الإعلام المحلية والدولية. وهي تحكم من وراء ستار حديدي، حيث اعتقلت وقتلت خصومها، خاصة أولئك الذين خدموا في قوات الأمن والدفاع الوطني الأفغانية.

وأضاف: سلوك طالبان لا يتوافق مع المجتمع الدولي. لقد قطعوا المساعدات، وجمدوا الأصول الأجنبية لأفغانستان، وكانوا حذرين من تقديم المساعدة المالية للبلاد.

واستطرد: في الآونة الأخيرة، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 2.4 مليار دولار كمساعدات إنسانية، أي أقل بكثير من 4.4 مليار دولار، التي طلبتها الأمم المتحدة. كما علق البنك الدولي 4 مشاريع بقيمة 600 مليون دولار.

ومضى المقال بالقول: بسبب سيطرة طالبان على أفغانستان، أصبح الجوع وسوء التغذية يدمران الأرض الآن. في الربع الأول من عام 2022، توفي بالفعل ما يقدر بنحو 13000 طفل حديث الولادة بسبب سوء التغذية. في يناير، قدرت الأمم المتحدة أن نصف مليون شخص فقدوا وظائفهم في الأشهر الـ 6 الأولى من حكم طالبان. توقعت الأمم المتحدة أن يغرق 97 % من الأفغان في الفقر بحلول منتصف هذا العام. طالبان غير معنية بإنقاذ الأطفال أو الحفاظ على الوظائف أو التخفيف من حدة الفقر. بدلاً من ذلك، فهي مهووسة فقط بتركيز القوة وتنفيذ أجندتها المتشددة. وأضاف: سعت طالبان باستمرار إلى محو الثقافات الفارسية القديمة وغيرها من الثقافات الأصلية في أفغانستان من خلال اعتبارها غير إسلامية. لقد حظر النظام الموسيقى في الأماكن العامة، وحاكم العديد من الموسيقيين، وحظر المسلسلات، وحظر الاحتفال بعيد النيروز، لأكثر من 3 آلاف عام.

وتابع المقال: عندما يتعلق الأمر بالنساء، فقد أطلقت حركة طالبان سياسة الفصل العنصري بين الجنسين. لقد تصدرت الأخبار بسبب منع الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية، وفرض قيود عديدة على النساء. في ظل حكم طالبان، لا تستطيع النساء السفر بمفردهن، وعليهن ارتداء ما تصفه طالبان، ولا يمكنهن العمل، كما أنهن محرومات من التعليم ويعشن في خوف دائم من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تعيش النساء حياة المهانة والإذلال أكثر من أي شخص آخر.

وختم المقال: حولت طالبان أفغانستان إلى سجن مفتوح بحكم الواقع. تقدر مؤسسة جالوب أن 53 % من الأفغان يريدون مغادرة بلادهم، وهو رقم قياسي. من الواضح أن أفغانستان تمر بأزمة لكن أقوى الدول في المجتمع الدولي لا ترى أفغانستان على أنها حيوية لمصالحها الإستراتيجية. إلى جانب ذلك، تحول تركيزهم إلى احتلال روسيا لأوكرانيا وليس لديهم رغبة في التعامل مع أفغانستان. نتيجة لذلك، يعاني الأفغان في ظل نظام متعصب وقمعي، حيث يحاول الملايين الهروب من السجن للوصول إلى الحرية والأمان.