شكرا لقرائتكم خبر عن طفرة المهاجرين الكوبيين إعلان فشل للسياسات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرزت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية الطفرة في عدد المهاجرين الكوبيين إلى الولايات المتحدة، مؤكدة أنها تقتضي مراجعة سياسات الإدارة تجاه كوبا.

وبحسب تقرير للصحيفة، يأتي المهاجرون الكوبيون إلى الولايات المتحدة بأعلى أعداد منذ عام 1980.

وقال التقرير: في الشهر الماضي، تم احتجاز أكثر من 32 ألف كوبي في الولايات المتحدة على طول حدود المكسيك، وهو ضعف عدد الذين وصلوا في فبراير، وفقًا لأرقام غير منشورة عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية.

وأضاف: مكتب الجمارك وحماية الحدود في طريقه لإلقاء القبض على أكثر من 155000 كوبي خلال السنة الحالية، كما تظهر السجلات، أي ما يقرب من 4 أضعاف إجمالي العدد في 2021 وزيادة بمقدار 12 ضعفًا عن عام 2020.

وتابع: يسافر العديد من الوافدين الجدد إلى نيكاراغوا، التي أسقطت شرط التأشيرة للكوبيين الخريف الماضي، ثم يسافرون برا إما إلى تكساس أو أريزونا، حيث يستسلمون إلى وكلاء الحدود الأمريكيين لبدء إجراءات طلب اللجوء.

ومضى التقرير يقول: تم تجاهل الطفرة في معدل الهجرة الكوبية إلى حد كبير وسط معدل تدفق عام للمهاجرين حطم الرقم القياسي في عهد الرئيس بايدن.

وأضاف: وصلت اعتقالات مكتب الجمارك وحماية الحدود على طول الحدود الجنوبية إلى رقم قياسي بلغ 1.73 مليون خلال عام 2021، والإجمالي لهذا العام في طريقه ليكون أعلى من ذلك.

واستطرد: يتسبب وصول الكثير من الكوبيين في إجهاد مجتمعات جنوب فلوريدا، بينما يعمل كصمام لتنفيس الضغط، الذي يواجه السلطات الشيوعية، التي تواجه اضطرابات محتملة وسط أسوأ أزمة اقتصادية تسيطر على الجزيرة منذ عقود.

ونقل عن مايكل بوستامانتي، المؤرخ المتخصص في الشأن الكوبي بجامعة ميامي، قوله إن زيادة الهجرة تفرض ضغوطًا جديدة على إدارة بايدن لإعادة صياغة إستراتيجيتها، بعد أن تركت معظم جوانب نهج إدارة ترامب «للضغط الأقصى»، الذي شدد العقوبات الاقتصادية الأمريكية.

وتابع بوستامانتي بقوله: إن احتجاجات الشوارع، التي اندلعت في المدن الكوبية في يوليو الماضي كان ينظر إليها على أنها تبرير لتلك الإستراتيجية من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن الآن العقوبات الأكثر صرامة، جنبًا إلى جنب مع الإخفاقات الاقتصادية لكوبا، تؤدي إلى زيادة الهجرة.

وأردف بوستامانتي: الناس يتركون البلاد بدلاً من النزول إلى الشوارع، وهذا دليل واضح على أن نهج الضغط الأقصى لا يعمل. هذا ليس انتصارًا لسياسة الولايات المتحدة وليس فوزًا للشعب الكوبي.

ومضى التقرير يقول: الكوبيون الذين يعبرون الحدود بشكل غير قانوني لا يواجهون سوى القليل من خطر الترحيل أو الطرد بسرعة بموجب قانون الصحة العامة رقم 42، الذي استخدمته السلطات الأمريكية لإعادة آلاف المهاجرين الهايتيين من مخيم ديل ريو في سبتمبر الماضي. لطالما حظي الكوبيون الفارون من النظام الشيوعي بمعاملة تفضيلية.

وأردف: وفقًا للبيانات الأولية التي حصلت عليها الصحيفة، قامت إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية بترحيل 20 كوبيًا فقط في الأشهر الخمسة الماضية، و95 فقط خلال عام 2021. رحلت السلطات 1583 كوبيًا في عام 2020.

وبحسب التقرير، فقد وصل حوالي 125 ألف كوبي في عام 1980 عندما فتحت موانئ الجزيرة ومرافئها للسماح للسفن الأمريكية بنقل أي شخص يريد المغادرة. ووصل 30 ألف كوبي آخر إلى الولايات المتحدة عبر مضيق فلوريدا خلال أزمة 1994 «الجمالون».

وبعد تلك الأزمة، وافق المسؤولون الأمريكيون على زيادة تأشيرات لم شمل الأسرة، وفتح نظام «يانصيب التأشيرات» للسماح لـ 20 ألف كوبي بالهجرة بشكل قانوني سنويًا. لكن هذه المسارات القانونية تعثرت بعد أن طردت وزارة الخارجية معظم الموظفين القنصليين من كوبا في عام 2017 بعد «الحوادث الصحية» غير المبررة، التي أصبحت تُعرف باسم متلازمة هافانا.