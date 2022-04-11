شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» يواصل دعمه للشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، على دعم المجلس للجهود الدولية كافة في التعامل مع خزان النفط (صافر)، وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها، مؤكدا في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينج، والوفد المرافق له، أمس الأحد، بمقر الأمانة العامة بالرياض.

وخلال اللقاء تمت مناقشة جهود المنظمات الإنسانية في اليمن، وتعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة. كما تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط (صافر)، وذلك لتفادي كارثة بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.

من جهة أخرى، التقى نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد صالح، أمس، نائبة السفير الكندي لدى المملكة العربية السعودية، جين الخوري.

وجرت خلال اللقاء مناقشة التطورات على الساحة اليمنية، وأهمية النتائج التي خرجت بها المشاورات اليمنية-اليمنية التي عُقدت بالعاصمة الرياض، تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية والدفع قدمًا نحو جهود عملية السلام.

وتناول اللقاء عددًا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأولويات مجلس القيادة الرئاسي، والاستعدادات للعودة إلى المحافظات المحررة، والعمل على ترسيخ الهدنة رغم تزايد خروقاتها من قبل ميليشيات الحوثي.

وقدمت نائبة السفير الكندي للعميد طارق صالح التهاني والتبريكات بمناسبة تشكيل المجلس القيادي الرئاسي وانتقال السلطة.