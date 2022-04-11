استشهاد فلسطينية في بيت لحم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهدت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي من قرية حوسان غرب بيت لحم. ونقلت مصادر فلسطينية عن إعلان وزارة الصحة، خبر استشهاد المواطنة غادة إبراهيم علي سباتين من قرية حوسان غرب بيت لحم بعد نقلها إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، وهي تعاني من قطع في شريان الساق، إضافة إلى خسارتها كمية كبيرة من الدم متأثرة بإصابتها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.



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