شكرا لقرائتكم خبر كفالة أيتام وسلال سعودية للمحتاجين في 8 دول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الكفالة المالية الشهرية للأيتام والأرامل السوريين والأردنيين في محافظة إربد بالأردن.
وجرى تسليم الكفالة المالية لـ 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدا من الأيتام والأرامل، حيث تمثل أولى دفعات الكفالة التي تستمر لمدة عام كامل.
ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة السلال الرمضانية في اليمن والسودان وفلسطين وباكستان ونيجيريا والنيجر، حيث سلم 2.090 سلة غذائية رمضانية في إقليم السند الباكستاني، و827 سلة في ولاية البحر الأحمر بالسودان، و770 سلة في ولاية كوارا النيجيرية، و454 سلة في مدن تلابيري كونغو بالنيجر، وعلاوة على السلال أقام مجموعة من الدورات التدريبية في اليمن.
كانت هذه تفاصيل خبر كفالة أيتام وسلال سعودية للمحتاجين في 8 دول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.