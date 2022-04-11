كفالة أيتام وسلال سعودية للمحتاجين في 8 دول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - امتدت أيدي الخير السعودية لكفالة الأيتام وتوزيع السلال الغذائية للمحتاجين والأسر الأشد فقرا في 8 دول.

وسلم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الكفالة المالية الشهرية للأيتام والأرامل السوريين والأردنيين في محافظة إربد بالأردن.

وجرى تسليم الكفالة المالية لـ 56 أسرة، منها 40 عائلة سورية، و16 عائلة أردنية، بواقع 191 مستفيدا من الأيتام والأرامل، حيث تمثل أولى دفعات الكفالة التي تستمر لمدة عام كامل.

ووزع مركز الملك سلمان للإغاثة السلال الرمضانية في اليمن والسودان وفلسطين وباكستان ونيجيريا والنيجر، حيث سلم 2.090 سلة غذائية رمضانية في إقليم السند الباكستاني، و827 سلة في ولاية البحر الأحمر بالسودان، و770 سلة في ولاية كوارا النيجيرية، و454 سلة في مدن تلابيري كونغو بالنيجر، وعلاوة على السلال أقام مجموعة من الدورات التدريبية في اليمن.