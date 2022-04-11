شكرا لقرائتكم خبر رئيس تونس: لن نفاوض من ارتموا في أحضان الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وعد الرئيس التونسي قيس سعيد بأن يكون البرلمان المقبل معبرا عن إرادة المواطنين، مؤكدا أن الانتخابات القادمة ستتم وفق نظام جديد للاقتراع، حسبما أفادت إذاعة موزاييك التونسية.

وقال سعيد خلال ترؤسه لاجتماع لمجلس الوزراء، الذي يتزامن مع عيد الشهداء «إن شهداء الوطن الذين سقطوا يوم التاسع من أبريل سنة 1938 طالبوا بأن تكون السيادة للشعب، قائلا «إن لتونس تاريخا حافلا بأمجاد شهدائها والفكر الوطني المستنير».

وأضاف سعيد «خاب أمل التونسيين في البرلمان.. لكن البرلمان المقبل سيكون معبرا عن إرادتهم بأمانة وصدق، عكس ما حصل في العقود الأخيرة».

وتابع الرئيس التونسي قائلا «نحن سائرون مع أبناء شعبنا العظيم حتى يستعيد إرادته الكاملة فنحقق مطالب الشهداء في برلمان حقيقي».

كما أوضح سعيد أن الحوار لن يكون إلا مع الوطنيين الصادقين بعيدا عن كل من ارتمى في أحضان الخارج، قائلا «إن الانتخابات ستأتي بناء على نظام جديد للاقتراع وفق ما بينته نتائج الاستشارة الالكترونية.

واختتم الرئيس التونسي تصريحاته «تونس ليست ضيعة ولا بستانا يدخله من يشاء.. تونس دولة ذات سيادة تقوم على السيادة الحقيقية للشعب، نحن أحرار ولن نقبل بأن يتدخل فينا أي أحد».

ويتهم سعيد النواب الذين يخضعون لتحقيقات أمنية، بالتدبير لمحاولة انقلابية فاشلة والتآمر على أمن الدولة، فيما ذكرت المعارضة رفضها لحل البرلمان وخارطة الطريق السياسية التي عرضها سعيد.