الكويت تدعم جهود ميقاتي لإعادة استقرار لبنان

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ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن الوزير الكويتي القول خلال الاتصال «إن دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته»، وشدد على أن «الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام»، وأكد أن «الكويت لن تدخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد».
وقال إن جهود ميقاتي «لاستعادة العلاقات اللبنانية - الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدر ويعبر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي».
من جانبه، جدد ميقاتي الشكر للكويت لوقوفها الدائم إلى جانب لبنان، وقال «إن هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت».
وعاد إلى لبنان سفير دولة الكويت عبدالعال سليمان القناعي.
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