انفجار قرب حاجز أمني في حلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت مصادر سورية أمس بإصابة عدة أشخاص بجروح جراء انفجار سيارة عند مدخل مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الفصائل السورية الموالية لتركيا.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.

بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية.