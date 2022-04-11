شكرا لقرائتكم خبر انفجار قرب حاجز أمني في حلب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصادر قولها إن عبوة ناسفة تم زرعها بسيارة انفجرت قرب أحد الحواجز على مدخل مدينة الباب في الريف الشمالي الشرقي مما أسفر عن إصابة عدة أشخاص ووقوع أضرار مادية بالممتلكات.
بدوره، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز الراعي التابع للفصائل الموالية للحكومة التركية، الأمر الذي أدى لحدوث خسائر بشرية.
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